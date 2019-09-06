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Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma kararına" yalanlama

Irak'ta Haşdi Şabi Heyet Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in "hava kuvvetleri kurma kararı"nın resmi siteden yalanlanması Haşdi Şabi içindeki çekişmeyi bir kez daha gözler önüne serdi

06 Eylül 2019 Cuma 11:16
Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma kararına" yalanlama

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi Heyet Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in imzasıyla duyurulan "hava kuvvetleri kurma kararı", milis gücüne ait resmi siteden yalanlandı.

Haşdi Şabi'nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, "Medyada, Haşdi Şabi'nin Hava Kuvvetleri Müdürlüğü kurmak için karar aldığı yönündeki haberler doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Haşdi Şabi Heyet Başkan Yardımcısı Mühendis imzasıyla dün yayımlanan karar yazısında ise, "2014 yılında çıkarılan Başbakanlık kararnamesinde bize verilen yetkiler dahilinde ve kamu çıkarını göz önünde bulundurarak, Haşdi Şabi Hava Kuvvetleri Müdürlüğü kurulması kararı alındı." bilgisi verilmişti.

Yazıda, söz konusu müdürlüğün başına vekaleten Salah Mehdi Hantuş’un getirildiği aktarılmıştı.

Irak medyasında, söz konusu kararın ardından, Hantuş'un İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis ile birlikte daha önce çektirdiği bir fotoğraf yayımlanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Kasım 2012'de, teröre destek sağladığı gerekçesiyle Hantuş'un yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

- Haşdi Şabi içindeki çekişme

Haşdi Şabi Heyet Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad ile İran'a yakınlığıyla bilinen Ebu Mehdi Mühendis arasında geçen ay da karşılıklı açıklamalar üzerinden bir çekişme yaşanmıştı.

Mühendis, 21 Ağustos'ta insansız hava araçlarıyla düzenlenen Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılardan açıkça ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuş, ancak Heyet Başkanı Feyyad, Mühendis'in açıklamalarının Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.







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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:16
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