Haşdi Şabi Suriye'nin iç kesiminde DEAŞ'ı vurdu

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Haşdi Şabi güçleri, Suriye'nin iç kesimlerine geçerek terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Irak'ın batısında yer alan ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye toprakları içinde DEAŞ unsurlarına karşı operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Muslih, operasyonun Suriye'nin Suse bölgesinde gerçekleştiğini ve saldırı sonucu 35 örgüt mensubunun öldürüldüğü bilgisini verdi.

Suriye'deki sınır bölgelerinin güvenliğinin kendi denetimlerinde olduğunu belirten Muslih, örgütün sınır şeridindeki tüm hareketlerinin gözlemlendiğini kaydetti.

Haşbi Şabi'nin daha önce Suriye sınırı şeridinde DEAŞ'a yönelik operasyon yaptığı iddia edilerek Irak'ın yerel medyasında yer buluyordu ancak ilk defa söz konusu güçler Suriye'nin iç kesimlerinde operasyon yaptıklarını resmi bir şekilde beyan etti.

Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da daha önce DEAŞ'ın Suriye'deki hedeflerini vurmuştu.











