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Haşdi Şabi komutanı başbakanlık yarışından çekildi

Haşdi Şabi komutanı Hadi el-Amiri, düzenlediği basın toplantısında Irak'taki başbakanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 11:21
Haşdi Şabi komutanı başbakanlık yarışından çekildi

Irak'ta Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Amiri, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Başbakanlık adaylığından çekiliyorum. Başbakan, Bina Koalisyonu ile Reform ve İmar Koalisyonu'nun siyasi uzlaşması ve ittifakı sonucu seçilecek. Bunu, Kürt gruplarla da istişare edeceğiz." dedi.

Fetih Koalisyonu'nun lideri ve Haşdi Şabi komutanı Amiri, Irak'ta başbakanlık için adı geçenler arasında bulunuyordu. Eski Petrol Bakanı Adil Abdulmehdi ve ağustos sonunda görevinden alınan eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad da başbakan adayları arasında gösteriliyor.

"BÜYÜK MECLİS GRUBU" MUAMMASI

Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır grubunun başını çektiği Reform ve İmar Koalisyonu ile Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti grubunu içeren Bina Koalisyonu kendilerini hükümeti kuracak meclisin "en büyük grubu" ilan etmişti.

İki tarafın iddiasına karşılık Irak Meclisi ise düzenlenen oturumlarda hükümeti kuracak büyük grubun hangisi olduğuna karar vermedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:21
  1. Hadi el-Amiri
  2. Haşdi Şabi
  3. Fetih Koalisyonu
  4. Bina Koalisyonu
  5. Reform ve İmar Koalisyonu
  6. Eski Petrol Bakanı Adil Abdulmehdi
  7. ski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad
  8. Mukteda es-Sadr
  9. Sairun
  10. Başbakan Haydar el-İbadi

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