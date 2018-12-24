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Haşdi Şabi alıkoyduğu Ezidi Peşmergeleri serbest bıraktı

Irak'ta Musul'un batısındaki Sincar ilçesinde Haşdi Şabi güçleri tarafından alıkonulan 30 Ezidi Peşmerge serbest kaldı

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:57
Haşdi Şabi alıkoyduğu Ezidi Peşmergeleri serbest bıraktı

ERBİL (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi güçleri tarafından Musul'un batısındaki Sincar ilçesinde alıkonulan Ezidi Peşmergeler serbest bırakıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ezidi Peşmerge Komutanı Haydar Şeşo, alıkonulan 30 Ezidi Peşmerge'nin serbest kaldığını söyledi.

Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, bu sabah Musul'dan Sincar'a gelen Haşdi Şabi güçlerinin ilçede Ezidi Peşmerge karargâhına baskın yaptığını belirterek, 30 Ezidi Peşmerge'nin alıkonulduğunu ifade etmişti.

- Sincar'daki güç dengesi

Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığına bağlı Ezidi Peşmergeler ve terör örgütü PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017'ye kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:57
  1. Ezidi Peşmerge Komutanı Haydar Şeşo
  2. Ezidi Peşmergeler
  3. Haşdi Şabi
  4. Irak
  5. Sincar

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