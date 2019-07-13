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Hasat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ekin hasadı esnasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
Hasat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ekin hasadı esnasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçekler Mahallesinde biçerdöverle hasat yapılırken yangın çıktı. Biçerdöver operatörünün hasat esnasında el freni çekik vaziyette aracı kullanmasıyla ısınan balataların yangına neden olduğu iddia edildi. Kısa sürede bitişikteki tarlalara sıçrayan yangına ilk müdahale muhtarlığa ait yangın söndürme ve sulama tankerleri ile yapılırken, köylüler traktörlerine taktıkları pulluklar ile yangının büyümemesi için çaba gösterdi. Beyşehir Belediyesine ait iş makinelerinin de bölgeye sevk edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ekin sahiplerine ait tarladaki ürünün zarar gördüğü alanda soğutma çalışması başlattı.


Çiçekler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aslanel, yerleşim merkezine yakın bir alanda çıkan yangında yaklaşık 8-10 dekarlık tarladaki ekinlerin zarar gördüğünü belirterek, “Yangının çıktığı alan yerleşim merkezimizin hemen üzerinde evlerin de bulunduğu bir alandı. Allah’a şükür daha da büyümeden söndürülmesiyle mahallemiz büyük bir tehlikeyi atlatmış oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
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