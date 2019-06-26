Hasat öncesi buğday tarlasında çivili tahtalar buldu Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çiftçi Sefer Yolcu, biçtirdiği buğday tarlasında üç adet çivili tahta ele geçirdi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çiftçi Sefer Yolcu, biçtirdiği buğday tarlasında üç adet çivili tahta ele geçirdi.

Alaybey Mahallesi mevkiinde kendisine ait buğday tarlasını biçtiren çiftçi Sefer Yolcu, tarla içinde 3 adet çivili tahtaya rastladı. Çiftçi Sefer Yolcu, tarlaya atılan çivili tahta parçalarının traktör veya biçerdövere zarar vermeye yönelik olduğunu öne sürdü. Çiftçi Sefer Yolcu, mala zarar vermeye yönelik kurulan bu tuzağa tepki gösterdi.

Yolcu, “Kim yaptıysa bu tür çirkin hareketi kınıyorum. Benimle kimin ne zoru olabilir, anlam veremiyorum” dedi.

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