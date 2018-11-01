0553 313 94 23
impression

Hasarlı gemi, Boğazdan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan hasarlı, 294 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'Virgin Star' isimli konteyner gemisi geçti.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:22
Hasarlı gemi, Boğazdan geçti

Yunanistan'ın Lavrion Limanı'ndan Yalova'ya giden, 54 bin 592 groston ağırlığında ve 294 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'Virgin Star' isimli konteyner gemisi, saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen geminin gövdesindeki hasar ise dikkat çekti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik amacıyla Ege'den Marmara'ya doğru transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı. Konteyner gemisinin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-9' römorkörleriyle eşlik edildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:22
  1. Yalova
  2. Çanakkale
  3. çanakkale
  4. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya'da felaket! 12 kişi öldü, 20 bin kişiye elektrik verilemiyor
    1. İtalya'da felaket! 12 kişi öldü, 20..
    2. Erkan Tan’dan Fatih Portakal’a: 3’üncü..
    3. Boğazda şık lansman
    4. BM'den kritik atama! Artım tüm gözler..
    5. Balyoz davası savcısı Kırbaş'ın cezası..
    6. Hamilelikte iyot eksikliği
    7. Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
    8. FETÖ'den 17-25 Aralık sonrası yeni..
    9. MR çektirmekte birinciyiz
    10. İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı..
    11. Nazarbayev Suudileri ülkesine davet etti
    12. Dere kenarında baygın halde bulunan..
    13. TSK açıkladı! 5 terörist öldürüldü
    14. Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi
    15. İlginç itiraf: En tehlikeli ülke..
    16. ABD'den İran'a yaptırım açıklaması!..
    17. Komşuda kritik gelişme! Erken seçime..
    18. Lucescu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
    19. 'Haşlarım, oldu bitti..' demekle..
    20. Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları