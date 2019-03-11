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Hasarlı araçları plakasını değiştirerek satan şebekeye operasyon: 12 gözaltı

Hasar kaydı olan arabaları yenileyip, plakasını değiştirerek satan 12 kişilik organize suç çetesi yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:14
Hasarlı araçları plakasını değiştirerek satan şebekeye operasyon: 12 gözaltı

Hasar kaydı olan arabaları yenileyip, plakasını değiştirerek satan 12 kişilik organize suç çetesi yakalandı. Emniyet güçleri ise araç alacak olan vatandaşların, şase numarası üzerinden aracı sorgulaması yönünde uyardı.


Silivri’de 12 kişilik bir organize suç çetesinin, ağır hasar kaydı olan arabaları önce yenileyip daha sonra da plakalarını değiştirerek sattığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri şebekenin, plakasını değiştirdikleri araçları internet üzerinden satılığa çıkardıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin, araçlara müşteri geldiğinde de seyyar ekspertiz olarak değiştirilen plaka üzerinden aracın hasar kaydının olmadığını söyleyerek alıcıyı kandırdığını tespit eden polis ekipleri, dolandırıldıklarını anlayan bazı vatandaşların ise paralarını almak için iletişime geçtikleri şebeke üyeleri tarafından dövüldüğünü belirledi.


Organize dolandırıcılık çetesinin elebaşı olan Hakan Duran ile birlikte 12 kişi, emniyet güçlerinin 2 aylık takibi sonucunda yakalandı. Operasyon sonucu şahısların üzerinden ve bulundukları evlerden 3 ruhsatsız silah, 15 bin lira para ve araç alım satımlarına dair belgeler çıktı. Şimdiye kadar 200 kişiyi dolandıran çetenin yaklaşık 5 milyon lira parayı bu yolla kazandığı tahmin edilirken 12 şüpheliden 7’si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Daha öncesinden de adam yaralama gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenilen çete üyelerinin bu yolla kazandıkları paralarla Silivri’de eğlence mekanı, otopark ve restoran gibi birçok işletme açtığı ortaya çıktı.



Şase numarası sorgulanmalı


Araç alacak olan kişilerin, aracın plakasının yanı sıra şase numarasından da sorgulanarak kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan emniyet güçleri ise bu tür dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek vatandaşı uyardı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:14
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