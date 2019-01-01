Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek

Ziraat Katılım Bankası’nın konut finansman oranlarındaki indirim kampanyasına Hasanoğlu Şirketler Grubu’ndan da destek geldi. Kampanya kapsamında BANU EVLERİ projelerinden 0,99 vade oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle hemen teslim daire satın alınabilecek. Kampanya kapsamında BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve 3 projelerinden ev almak isteyenler tutarı 250 bine kadar daireleri 0,99 vade oranı ve 180 aya varan vade ile satın alabilecek. Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun kampanyasından farklı bankalardan finansman desteği alan tüketicilerde faydalanabilecek.

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, konut satışlarında yeniden bir yükselişin başlayacağını belirterek, kampanyalarla yabancılara yapılan satışlarda da bir artışın olacağına dikkat çekti. Hasanoğlu, yılın son çeyreğinde yapılacak kampanyaların alım trendini pozitif etkileyeceğini de belirterek, özellikle İstanbul Havalimanına yakın bölgede olan gelişime açık bölgelere rağbetin artacağı tespitinde bulundu. Bu duruma en güzel örneğin Ispartakule olduğunu kaydeden Hasanoğlu, bölgedeki nitelikli yapıların rağbet gördüğünü, firmalarının geliştrdiği aile odaklı projelerde hem oturumcu hem de yatırımcıların kazançlı çıktıklarını vurguladı.