Hasanoğlu: “Gurbetçiye Türkiye’den ev’lenme fırsatı için düzenleme bekliyoruz”! Girişimler olumlu düzenlemeler eksik

Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat’ın geçen hafta sonu Berlin’de yaptığı tanıtım atağı bu hafta sonu Köln’de devam edecek. Şirketler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklediği “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası kapsamında projelerini tanıtırken, Türkiye’ye yatırım fırsatlarını da anlatıyor. Sektörün önde gelen temsilcilerinden Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu ise yapılan olumlu girişimlere rağmen düzenlemelerde eksikliklerin olduğunu dile getirdi.

Yeni düzenlemeye ihtiyaç var

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de konut sahibi olabilmesi için özel kampanyalar düzenlenebileceğini belirten Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Yabancıların ülkemizde konut yatırımı yapmasının önünü açan ve geçen yıl hayata geçen KDV indirimin de olduğu gibi yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızı da kapsayacak yeni düzenlemelerin sürmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Özel kampanya

Yabancıya konut alımında sağlanan KDV istisnasının yurt dışında yaşayan Türkleri de kapsayınca ana vatanda ev sahibi olma isteğinin arttığını belirten Hasanoğlu şunları söyledi: “Şirket olarak Avrupa’da yaşayıp döviz geliri olan ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Türk vatandaşlarımız için özel kampanyalar düzenliyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımıza uzun vadeli ödeme koşulları içeren kampanyalar sunabiliyoruz. Satışlarımızı TL üzerinden yaptığımız için döviz geliri olan ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar için fiyatlarımız çok daha cazip geliyor. Gurbetçi vatandaşlarımıza bin Euro taksitle, projelerimizden ev sahibi olma şansı sunuyoruz. Yurt dışında yaşayan Türkler için bu dönemin Türkiye’de konut sahibi olmak için en uygun dönem olduğunu söyleyebiliriz.”

Yabancılar sektöre moral verdi

TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artmasına da değinen Hasanoğlu, “Yabancıya konut satışında aylardır büyük bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek adına hayata geçirilen yeni düzenlemelerin, sektörümüze büyük bir ivme kazandırdığı aşikardır. Yabancı yatırımcının önümüzdeki dönemde de ülkemizde konut yatırımı yapmaya devam etmesini, 2018 yılının son çeyreğinde de bu artışın sürmesini bekliyoruz” dedi.

İndirimler devam etmeli

Tapu harçlarının sektöre hareket kazandırdığını ve bu hareketliliğin son bulmaması adına yapılan indirimlerin devam etmesi gerektiğini belirten Hasanoğlu şunları söyledi: “Taşınmaz alım ve satımlarında yaşanan durağanlığın giderilmesi, daha önce yapılan tapu harcı indirimlerinin başarısı ve istenilen talebin oluşturulabilmesi için tapu harcı oranındaki indirimin etmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

İlave yük çözüme kavuşmalı

6306 sayılı kanuna da dikkat çeken Hasanoğlu, “6306 sayılı kanun kapsamında tapu harcı muafiyeti bulunduğu halde uygulamada harç alınmaya devam edildiği görülmektedir. Ödenen tapu harçları daha sonra dava edilerek yasal faiziyle birlikte geri alınmakta bu durum ise hazineye yasal faiz dava masrafları ve avukat vekalet ücretlerinden oluşan ilave bir yük getirmektedir. Bu konunun da 6306 sayılı kanunda yer alan tapu harcı muafiyeti çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.