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Hasanoba RES rüzgârdan elektrik üretimine başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’deki üçüncü rüzgâr santrali projesi Hasanoba RES’in 23,8 MW’lık ilk fazını devreye aldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
Hasanoba RES rüzgârdan elektrik üretimine başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’deki üçüncü rüzgâr santrali projesi Hasanoba RES’in 23,8 MW’lık ilk fazını devreye aldı.


2020 yılına kadar yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 1000 MW’lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmak için yatırımlarına ara vermeden devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’deki üçüncü rüzgâr santrali projesi Hasanoba


RES’in 23,8 MW’lık ilk fazını devreye aldı.


Hasanoba RES’in ilk fazının üretime başlamasıyla Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi en fazla olan bölgelerinden Çanakkale’de üç farklı projede işletmedeki rüzgâr enerjisi portföyü 167 MW güce ulaştı. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin kurulu gücü ise 504 MW’a çıktı.


Türkiye’nin en büyük güneş ve rüzgâr enerjisi kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 377 MW gücünde 13 yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji santralinin yapımına hız veren Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki yatırımlarını ardı ardına hayata geçiriyor.


Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Türkiye’de rüzgâr potansiyelinin en yüksek olduğu Çanakkale bölgesinde Kocalar ve Üçpınar Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) projelerinin ardından yapımına başladığı üçüncü projesi Hasanoba RES Projesi’nin 7 tribünden oluşan ilk fazında elektrik üretimi başladı.


100 bin tonluk CO2 azalımı sağlayacak


Yıllık 178,5 GWh elektrik üretecek Hasanoba RES, 100 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek.


Tamamı bittiğinde 75 milyon dolara mal olacak Hasanoba RES ile 235 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.


Projenin ikinci fazının da devreye alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale rüzgar portföyünde yer alan Kocalar, Üçpınar ve Hasanoba rüzgar santralleri ile 802 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını sadece rüzgârdan karşılamış olacak.


Rüzgârda 275 MW’lık portföye ulaşacak


Hasanoba RES yatırımı ile Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan işletmedeki kurulu gücü 503,7 MW’a ulaşırken, bunun 167 MW’lık önemli kısmını rüzgâr oluşturdu. Akfen’in yapımına devam edilen 34 MW’lık Hasanoba RES ikinci faz ve 74,8 MW’lık Denizli RESprojelerinin hayata geçmesiyle şirket 2019 yılı sonunda sadece rüzgârda 275 MW’lık kurulu güce ulaşacak.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
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