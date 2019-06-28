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Hasankeyf’te tüp tünel çalışması sürüyor

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden çift yönlü tüp tünel çalışmalarının 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

28 Haziran 2019 Cuma 16:52
Hasankeyf’te tüp tünel çalışması sürüyor

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden çift yönlü tüp tünel çalışmalarının 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.


Ilısu Baraj gölü havzasında kalacak olan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ilısu Barajı’nda su tutulmasının ardından Batman-Mardin yolu olarak kullanılacak olan ve Hasankeyf’e bağlı Üçyol köyü yakınlarında yapılmakta olan yaklaşık 600 metrelik çift yönlü tüp tünel çalışması da aralıksız sürüyor. Çift yönlü olarak yapılan ve toplam uzunlukları yaklaşık bin 230 metre olan tünellerden Hasankeyf yönüne gelen yolcuların tarihi güzellikleri seyredeceğini kaydeden Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf’in binlerce sene öncesinde yukarı Mezopotamya ve aşağı Mezopotamya’nın geçiş noktası olduğunu söyledi. Kaymakam Koç, "Artuklu Köprüsü ile her iki bölge birbirine bağlanıyor. Burada ortaya çıkan Artuklu medeniyetini buradaki geçişlerden elde ettiği fayda ile medeniyetini büyüterek bugüne kadar izleri olan eserleri bırakmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada su tutulmasıyla birlikte Ilısu Barajı’nın en geniş gövdesini oluşturan Hasankeyf bölgesinde yapılmakta olan köprümüzün Gercüş istikametinde ulaşımın zorluğunu aşmak üzere iki adet tüp tünel geçişi planlanmış ve bununla ilgili inşaat şuanda yarı safhasına ulaşmış bulunmaktadır. Buradaki tünelimiz Hasankeyf’in tarihi özelliğini bir bilezik olmak üzere yine günümüzde anı işlevi sürdürecek bir unsur. Özellikle uluslararası ticaret anlamında buradaki yüklü kamyonlarımızın geçiş güzergahı, tır trafiği yine buradan seyrediyor. Ayrıca uluslararası seyahatlerde ulaşımın yapıldığı yegane noktalarından bir tanesi" dedi.



Hasankeyf’in güzellikleri ile karşılanacaklar


Tünelin bölgedeki turizmin önemli bir geçiş noktası olacağını kaydeden Kaymakam Koç, şöyle devam etti:


"Son yıllarda ülkemizde geliştirilmiş olan ulaşım ağındaki hem kalite hem de güvenliğin önemli bir göstergesi olacak. Burası bittiğinde 600 metre uzunluğunda iki tünelimiz olacak. Buradan hem yolcu taşımacılığında hem yük taşımacılığında güvenli, konforlu bir seyahat gerçekleştirmiş olacaklar. Tünelin çıkışından itibaren Hasankeyf’in tarihi güzelliklerini izleyerek güzel bir manzara üzerinde burayı müteakiben güneyden gelen yolcularımız tamamlanmakta olan köprümüzden de geçecekler ve Hasankeyf’e ulaşmış olacaklar. Bu projeyi destekleyen, bu projeyi hazırlayan ve yürütenlere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzde 3-6 aylık bir dönem var. Tünellerden bir tanesinin açılması 3 ay olacağı yetkililerce bize ifade edildi. Tamamıyla hizmete açılmasıyla da bu yılın sonu 1 Ocak itibariyle bir aksilik olmazsa buradaki tünellerin hizmete açılmasını bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:52
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