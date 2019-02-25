Hasankeyf’te atlar silahla vuruldu Batman’ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.

Batman’ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, silahla vurulmuş olan atları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hayvanların tedavi edilmesi için harekete geçen yetkililer, ateşli silahla yaralanan iki atın en kısa sürüde tedavi edileceğini söyledi.

Hasankeyf’teki yeni yerleşim alanında silahla vurulmuş halde bulunan atlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

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