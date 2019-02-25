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Hasankeyf’te atlar silahla vuruldu

Batman’ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
Hasankeyf’te atlar silahla vuruldu

Batman’ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, silahla vurulmuş olan atları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hayvanların tedavi edilmesi için harekete geçen yetkililer, ateşli silahla yaralanan iki atın en kısa sürüde tedavi edileceğini söyledi.


Hasankeyf’teki yeni yerleşim alanında silahla vurulmuş halde bulunan atlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
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