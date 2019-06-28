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Hasankeyf, Gercüş'e tünel ile bağlanacak

- Batman Hasankeyf'te, tarihi ve kültürel değerlerin Kültürel Park Alanı'na naklinin ardından su altında kalacak bölüme alternatif yapılan yeni karayolunda, Hasankeyf ile Gercüş arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla, çift yönlü toplam 1230 metre uzunluğunda tünel yapılıyor- Üçyol köyü mevkisinde 30 milyon lira bütçe ile yapımı süren ve 1030 metrelik bölümü tamamlanan Hasankeyf Tüneli'nin 4 ay sonra hizmete açılması hedefleniyor- Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç: - "Ulaşımı bölünmüş yollarla sağlaması bakımından dünyada görebileceğimiz örnek projelerden birisi de bu tünel projesidir"- "Bu bölünmüş yolun bitmesiyle Mardin, Hasankeyf ve Batman'ın bağlantısı en üst düzeyde sağlanmış olacak"

28 Haziran 2019 Cuma 11:14
Hasankeyf, Gercüş'e tünel ile bağlanacak

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Baraj gölü sahasında kalan Hasankeyf-Gercüş kara yolunun yerine yapılan yeni kara yolunda, iki ilçe arasında bağlantı amaçlı, çift yönlü toplam 1230 metre uzunluğunda tünel yapılıyor.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te, tarihi ve kültürel değerlerin Kültürel Park Alanı'na naklinin ardından su altında kalacak kara yolu için alternatif yol ve köprü çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda, Suçeken köyü Batı Raman Dağı eteklerinden itibaren yapımına başlanan alternatif kara yolu geçen yıl tamamlanırken Hasankeyf ve Gercüş arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla, Üçyol köyü mevkisinde 30 milyon lira bütçe ile çift yönlü, toplam 1230 metre uzunluğunda "Hasankeyf Tüneli" yapılıyor.

4 ay sonra hizmete açılması beklenen tünelin, yapımı devam eden Hasankeyf Köprüsü ile bağlantısının sağlanmasıyla 37 kilometrelik yol ağı tamamlanmış olacak.

- "Dünyada örnek projelerden birisi"

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960'lı yıllardan bu yana yapılmak istenen ancak çeşitli nedenlerle yapımı geciken Ilısu Barajı Projesi'nde sona gelinmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olduğuna işaret eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vizyon projenin içerisinde ulaşım, konut, enerji projeleri en önde yer almakta. Ulaşımı bölünmüş yollarla sağlaması bakımından dünyada görebileceğimiz örnek projelerden birisi de bu tünel projesidir. Tünel projemiz, güvenliğin, konforun üst düzeyde sağlanmaya çalışıldığı noktalardan bir tanesi."

Koç, devletin Ilısu Barajı ve HES Projesi için özel bir hassasiyet gösterdiğine dikkati çekerek, devletin, tarihi eserlerin korunmasına gösterdiği önemi diğer tüm alanlarda da gösterdiğini dile getirdi.

- "Güvenli ulaşımı sağlamış olacağız"

En konforlu, en güvenli ulaşımın sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu bakış açısının önemli örneklerinden birisi olan, Üçyol mevkisinde biri 605 metre birisi de 625 metre olan iki tünelimiz bulunuyor. 30 milyon liraya mal olması planlanan bu tünel, yaklaşık 4 ay sonra ulaşıma açılacak şekilde çalışmalar hızla devam ediyor. Köprümüzün bağlantı noktaları itibarıyla asfaltlama çalışmaları önemli oranda tamamlandı. Bu tünel bittiğinde, köprüyle bağlantısı sağlandığında 37 kilometrelik bölünmüş yolda, güvenli bir yolculuk imkanı sağlayacak. Yine uluslararası taşımacılıkta da sürücülere güvenli ulaşımı sağlamış olacağız. Bu bölünmüş yolun bitmesiyle Mardin, Hasankeyf ve Batman'ın bağlantısı en üst düzeyde sağlanmış olacak."

Yüklenici firma yetkilisi Ahmet Barut, tünelin çift tüp ve duble yoldan oluştuğunu söyledi.

Tünelin delme ve patlatma yöntemi ile yapıldığını ifade eden Barut, "İnşallah 4 ay sonra tüplerimiz karşılıklı olarak birleşecek ve kazımız tamamlanacak. Ondan sonra nihai beton kaplamalarına geçilecek." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:14
  1. Batman
  2. Hasankeyf
  3. hasankeyf tüneli
  4. HES
  5. Ilısu Barajı

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