Hasanbaba definecileri suçüstü yakalandı Tokat’ta kırsal alanda kaçak kazı yapan 6 defineci, suç aletleriyle birlikte jandarmaya yakalandı.

Tokat’ta kırsal alanda kaçak kazı yapan 6 defineci, suç aletleriyle birlikte jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler il merkezine bağlı Hasanbaba köyünde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu aldı. Bu duyum üzerine hemen harekete geçen ekipler, belirlenen bölgede 6 şüpheli şahsı, kazı yaptıkları bölgede suç aletleriyle birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet dedektör, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet balta ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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