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Hasanağalıkadınlar ve çocuklar bu akademide buluşacak

Nilüfer Belediyesi, kadınların ve çocukların hayatına dokunacak, onlara yeni ufuklar açacak olan Hasanağa Kadın ve Çocuk Akademisi’ni hizmete açtı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:27
Hasanağalıkadınlar ve çocuklar bu akademide buluşacak

Nilüfer Belediyesi, kadınların ve çocukların hayatına dokunacak, onlara yeni ufuklar açacak olan Hasanağa Kadın ve Çocuk Akademisi’ni hizmete açtı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağalı kadınları, çocukları ile birlikte akademideki etkinliklere katılmaya çağırdı.


Nilüfer Belediyesi, mahallelerde akademiler açarak kadınların ve çocukların bir çok alanda eğitimlere katılmasına, yeteneklerini keşfetmelerine destek veriyor. Bu amaçla ilk olarak 2015 yılında Kültür Mahallesi’nde, ardından da Büyükbalıklı ve Çalı Mahallesi’nde Kadın ve Çocuk Akademileri açıldı. Bu akademilere bir yenisi Hasanağa’da eklendi. Nilüfer Belediyesi,4. Kadın ve Çocuk Akademisi’ni, Hasanağa Mahallesi’nde tarihi dokusuyla dikkat çeken binadahizmete açtı.


Düzenlenen açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Hasanağa Mahallesi sakinleri katıldı.


Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, daha önce hizmete açtıkları 3 akademide çok verimli çalışmalar yapıldığını, benzer çalışmaların şimdi Hasanağa’da açılan akademide de gerçekleştirileceğini söyledi.


Erdem, “Bu akademilerde yapılan çalışmalar çok güzel sonuçlar verdi, eğitimlere, atölyelere katılan kadınlar ve çocuklar farklı alanlarda yeni deneyimler ve bilgiler edindi.


Şimdi de Hasanağa Mahallemizde yeni akademimizi hayata geçirerek çok daha fazla sayıda kadına ve çocuğa ulaşacağız” dedi.


Mahalledeki kadınlar ve çocuklardan akademideki çalışmalara katılmalarını isteyen Turgay Erdem şöyle konuştu: “Sevgili kadınlar, sizin için açılacak olan el sanatları atölyelerimize, hobi atölyelerimize, kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimlerimize ilginizi bekliyoruz. Çocuklarımız için de akademide okul derslerine yardımcı olacak çalışmalar yapacağız. Ayrıca, bilişsel gelişimi destekleyici atölyeler düzenleyip, eğlenceli oyunlarla onların verimli zaman geçirmelerine katkıda bulunacağız.”


“Hedef her mahalleye bir akademi”


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,her mahalleye Kadın ve Çocuk Akademisi açmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.


Erdem, “Böylece, kadınların sosyal hayatın içinde daha aktif rol almalarını, sosyal ve hukuksal haklar konusunda bilgilenmelerini sağlayacağız.


Bu akademilerle çocukların bilişsel gelişimlerini, kendilerini ifade etme güçlerini artırma hedeflerimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.


Hasanağa Mahallesi Muhtarı Halil Turan da mahalleye böyle bir hizmetin getirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek,“Artık kadınlar ve çocuklar zamanlarını daha verimli geçirecekler. Nilüfer Belediyesi’ne mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalleli kadınlar ve çocuklarla birlikte Hasanağa Kadın ve Çocuk Akademisi’nin açılışını gerçekleştirdi.


Açılışa katılan mahalleli kadınlar ve çocuklar da, akademinin kendileri için çok yararlı olacağını belirttiler.


Nilüfer’de açılan 4. akademi olan Hasanağa Kadın ve Çocuk Akademisi’nde, çeşitli etkinliklerin yanında, kadınlar için el sanatları atölyeleri, hobi atölyeleri açılacak. Ayrıca kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimler verilecek. Akademide çocukların da okul derslerine yardımcı olacak çalışmaların yanı sıra, onların bilişsel gelişimini destekleyici atölyeler düzenlenecek ve çocuklarıneğlenceli oyunlarla buluşmaları sağlanacak.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:27
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