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Biyografi Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları
Biyografi

Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları

Hasan Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz oldu. Hasan Yılmaz, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı da oldu ve Giresunspor'da yöneticilik yaptı. Peki Hasan Yılmaz kimdir nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:32:00 - 2020-10-16 08:33:10
Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Cengiz Öner’en boşalan koltuğa Hasan Yılmaz atandı. Peki Adalet Bakan Yardımcısı olan Hasan Yıldırm kimdir, nerelidir?

Hasan Yıldırım kimdir?

1964 yılında, Giresun'da dünyaya gelen Hasan Yılmaz 56 yaşındadır. Lisans eğitimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Hasan Yılmaz, üniversite hayatı boyunca Ülkü Ocakları'nda görev alan Hakan Yılmaz, aynı üniversitede Anatomi Bölümü'nde iki yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1993-1997 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestizi Reanimasyon Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimi aldı. Hasan Yılmaz, 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaya başladı. 1999 yılında ise Giresun Devlet Hastanesi'nde Anestizi Reanimasyon Uzmanı olarak göreve başlayan Hasan Yılmaz, 2008 yılında Giresun'da kurduğu özel bir hastanede göreve başladı.

Hasan Yılmaz, 2009 yılında MHP'den Giresun Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. İki dönem Tabip Odası Genel sekreterliğini yürüten Yılmaz, bir dönem Giresunspor'da yöneticilik yaptı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Hasan Yılmaz, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Giresun Belediye Başkan Adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 2020 yılının ekim ayında, Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atanan Hasan Yılmaz'ın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından görevine başlaması bekleniyor. 

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