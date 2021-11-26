Hasan Yağal neden tutuklandı? Hasan Yağal Müslüme’nin babası mı?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Müslüme dede Hasan Yağal'ın çoçuğu mu?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Müslüme Yağal, ailesi kırsal alanda çadır kurdukları sırasında kaybolmuştu. Küçük kızı arama çalışmalarında 9 gün boyunca bir gelişme yaşanmamış, 10'uncu günde ise olay yerine 7 km uzaklıkta ailenin bir komşusu küçük kızın cansız bedeni bulmuştu. Bunun üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aileden 8 kişi gözaltına alınmıştı, 7 kişi serbest bırakılmıştı. Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal ise tutuklanmıştı. Son olarak alınan DNA örneklerinde Müslüme'nin biyolojik babasının, dedesi olan Hasan Yağal olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye bu olayı konuşmaya devam ederken Oda TV'de yer alan habere göre mide bulandıran bilgiler ortaya çıktı. Hasan Şahsuvar'ın haberine göre Müslüme'nin ağabeylerinden birinin dede Hasan Yağal'ın babasıydı. Söz konusu gerçek Müslüme'nin cesedi bulunduğunda olay yerine giden savcı, bütün ailenin DNA örneklerini aldı. Bu DNA örnekleri aile bireyleri ile karşılaştırıldı. Çıkan sonuçlara göre Müslüme'nin ağabeylerinden biri, dede Hasan Yağal ile yüzde 100 eşleşti. Böylece Hasan Yağal'ın Müslüme'nin ağabeylerinden birinin babası olduğu ortaya çıktı.

Müslüme'nin annesi ifadesinde ne dedi?

Bunun üzerine Jandarma Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal'ı sorguya aldı. Haberde yer alan iddiaya göre, anne Yağal, sorguda yıllardır kimseye söyleyemediği bir sırrı açıklayarak, "Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu." dedi. İddiaya göre Hasan Yağal yaptığı rezillikler de bununlada sınırlı değil. Haber de yine iddiaya göre Hasan Yağal'ın 13 yaşındaki kendi çocuğuna da cinsel tacizde bulunmuş.