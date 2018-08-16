Hasan Seymen kimdir? Hasan Seymen Meral Akşener'in yardımcısı mı oldu?

İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri belirlendi. Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen oldu. Peki Hasan Seymen kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-1996 yılları arasında Ankara Barosunda Avukatlık stajını tamamladı. 1996 yılında kısa dönem er olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1997-2000 yılları arasında Soyut Holding A.Ş. de, 2000-2005 yılları arasında ŞA-RA Şirketler Grubunda Avukat olarak çalıştı. 2005 yılından beri Ankara da H&H HUKUK BÜROSU kurucu ortağı olarak serbest çalışıyor. 2016 yılından itibaren aynı zamanda Arabulucu - İş Hukuku Uzman Arabulucu olarak da görev yapıyor. HİTİT Uyuşmazlık ve Arabuluculuk A.Ş nin de kurucu ortağıdır. Patent vekilliği ve Noterlik belgesi sahibidir.

Av. Arb. Hasan Seymen öğrencilik yıllarından itibaren Sivil Toplum Örgütlerinde aktif olarak çalışmıştır. 1990-1994 yılları arasında Doğru Yol Partisi Gençlik Kollarında çalışmıştır. Aynı dönemlerden itibaren Ankara Çerkes Derneği Gençlik Kollarından başlamak üzere birçok dönem Yönetim Kurulunda çalışmış, 2011-2013 yılları arasında KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU Genel Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görev sırasında Yeni Anayasa sürecinde aktif rol almış, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetimi adına özelde Çerkeslerin, genelde tüm kesimlerin Yeni Anayasadan beklentileri konusunda alan çalışması gerçekleştirmiş. Bu çalışmanın sonuçları mecliste temsil edilen tüm siyasi partilere iletilmiş ve anlatılmıştır. Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yapılan davet üzerine çalışmanın sonuçları komisyon ile de paylaşılmıştır.. Hasan Seymen 2011 yılından itibaren Denge Denetleme Ağı Koordinasyon Kurulu Üyesidir. Bir dönem Ağ Sözcüsü olarak da görev yapmıştır. Demokrasi ve Katılım Derneği’nin Kurucu Başkanıdır. Halen bu derneğin Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. 2000 yılından itibaren BARODA BİRLİK Grubunda da aktif çalışan Av. Arb. Hasan SEYMEN, Baroda Birlik Grubu listesinden birçok defa Ankara Barosu Yönetimine aday olmuştur. Hukuk ve Demokrasi Kurumu üyesi olup bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Türkiye Partisi’nde kuruluştan itibaren Hukuk Komisyonu üyesi olarak çalışmıştır. Av. Arb. Hasan SEYMEN, Demokrasiye ve Hukukun Üstünlüğüne inanan , özellikle Denge Denetleme Mekanizmalarının çalıştığı, Kuvvetler Ayrılığının tam olarak uygulandığı bir sistemin Çağdaş Demokrasinin olmazsa olmazı olduğuna inanır. Av. Arb. Hasan Seymen, Özlem Seymen ile evlidir. Evli ve iki erkek çocuğu sahibidir.