Hasan Sert kimdir?

Dr. Hasan Sert, 1961 yılında Akşehir’de doğdu. Baba adı Asker, anne adı Kadriye’dir.

Makine Yüksek Mühendisi, Akademisyen, Yönetici, İş adamı; Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi’nde, yüksek lisans çalışmasını ise Makine Yüksek Mühendisi unvanıyla Selçuk Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimini Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde bitirdi.

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinde öğretim üyelikleri yaptı. ABD’de Michigan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2004 yılında AK Parti’den Ankara-Altındağ semtinde Belediye Başkanı aday adayı oldu.

Değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde danışmanlıklar yaptı. Kendisine ait şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürüttü. 50’nin üzerinde ülkede, akademik ve ticari çalışmalarda bulundu.

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2009 yılında TÜMSİAD Genel Başkanı oldu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Girişimcilik Konseyi Üyeliğine” ve “Kümelenme Destek Programı Seçici Kurul Üyeliklerine” seçildi. 2010 yılında, Milli Verimlilik Merkezi tarafından, Türkiye’de sadece 11 kişiye verilen ‘11 Altın Türk’ ödülüne layık görüldü. Yine aynı yıl Dünya Verimlilik Bilim Konfederasyonu tarafından Dünya’da sadece 41 kişiye verilen ‘Dünya Verimlilik Oscarı Madalyası’ aldı.

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurul’unda) 2 dönem “Yönetim Kurulu Üyeliği” görevinde bulundu.

25. Dönemde İstanbul Milletvekili oldu. 26. Dönemde İstanbul’dan yeniden Milletvekili seçildi. Milletvekilliğinin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Ekonomi Üst Kurulu Üyeliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği, Etiyopya – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, PAB- Parlamentolar Arası Birlik Türkiye Delegasyonu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

İngilizce bilen Dr. Sert, evli ve 1 çocuk babasıdır.