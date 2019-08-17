Hasan Şaş Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş istifa ettiğini açıkladı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:27
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş istifa ettiğini açıkladı.
Şaş, istifa ettiğini instagram hesabından duyurdu.
İşte Hasan Şaş'ın hesabından paylaştığı o istifa metni...
Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın...
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