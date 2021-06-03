Kalan Müzik şirketinin sahibi Hasan Saltık İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda küçük bir barakada kurduğu şirketiyle oluşturduğu 340 CD’lik ses arşivi, onu saygın müzik yayıncılarından biri haline getirmişti. Kalan Müzik'in sahibi olan Hasan Saltık’ın kim olduğu kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Hasan Saltık kimdir, kaç yaşındaydı ve nerelidir?

Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de doğmuş. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Hasan Saltık, Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derlemiş ve yayımlamıştır.

Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuz yüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın'ın 'Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.

MÜYAP Yönetim Kurulu üyesidir.Ödülleri2003 yılında Prens Claus Nişanı'na layık görüldü.

Ertesi yıl Time dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropologu" olarak tanımlanarak, Avrupa Kahramanları'ndan biri olarak seçildi.

5 Nisan 2017'de İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı aldı.