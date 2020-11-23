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Tarih Hasan Sabbah ne zaman, nasıl ölmüştür?
Tarih

Hasan Sabbah ne zaman, nasıl ölmüştür?

Hasan Sabbah ne zaman, nasıl ölmüştür? sorusu TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile merak kazandı. Dizide ön plana çıkan karakterlerden olan Hasan Sabbah'ın tarihte ne zaman ve nasıl öldüğü araştırılıyor. Peki, Hasan Sabbah ne zaman, nasıl ölmüştür?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:09:00 -
Hasan Sabbah ne zaman, nasıl ölmüştür?

Tarihin karanlık örgütlerinin ilham kaynağı olan ve liderleri için kendini feda eden militanlara örnek olan Haşhaşilerin yaşadığı Alamut Kalesi ve Hasan Sabbah ile ilgili detaylar araştırılıyor. Tam adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari olan Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış ve Haşhaşi tarikatının liderliğini yapan İranlı kişidir. Peki, Hasan Sabbah ne zaman, nasıl ölmüştür?

Hasan Sabbah ne zaman, nasıl ölmüştür?

Tam adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari olan Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış ve Haşhaşi tarikatının liderliğini yapan İranlı kişidir. Tarihteki en gizemli insanlardan biri olan Hasan Sabbah, gençliğinde İslamiyet ile ilgili büyük çelişkiler yaşamış ve mezheplerle ilgili birçok toplantıda yer almıştır. Hasan Sabbah’ın kurduğu haşhaşilik tarikatının fedaileri, kendi dönemlerinde birçok Selçuklu devlet liderine suikast düzenleyerek amaçlarına ulaşmıştır. 1124 yılında 90 yaşındayken ölen Hasan Sabbah Alamut yakınlarına gömülmüş ancak mezarı Moğollar tarafından yıkılmıştır.

Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir?

Medya

Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir?

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