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Hasan Ruhani noktayı koydu: Hiçbir etkisi olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump ile görüşmeye ilişkin Trump’ın tavrının ümit vermediğini bu nedenle görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını açıkladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:45
Hasan Ruhani noktayı koydu: Hiçbir etkisi olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin  New York kentinde bulunan Ruhani, ABD’li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda  nükleer müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna dair Ruhani, İran ile  Kuzey Kore’nin birbirine benzetilmesinin yerinde olmadığını belirterek, Trump'ın  çok önemli bir anlaşmadan hiçbir gerekçe göstermeden çekildiğini, İran halkını  yaptırımlarla tehdit ettiğini ve iç işlerine müdahale ettiğini savunarak  "Bunların kolay kolay gözardı edilebilecek adımlar olmadığını" ifade etti.

"ABD İLE MÜZAKERELER KAZAN-KAZAN SİYASETİYDİ"

Görüşmenin ihtilaflar azaldığında ve olumlu bir sonuçtan ümitli  olunduğunda yapılabileceğini dile getiren Ruhani, Trump’ın tavrının hiç ümit  vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir özelliğinin ve etkisinin olmayacağını  savunarak, "Fakat gelecekte ABD'nin samimi bir şekilde ilişkileri yeniden tesis  etmek istediğini görürsek bizim kararımız da farklı olacaktır ve o zaman atmosfer  de değişecektir." diye konuştu.

Trump'ın İran ve halkına karşı çok yanlış adımlar attığına dikkati  çeken Ruhani, "Trump önce bunları telafi etmelidir. ABD ile müzakerelerde takip  ettiğimiz kazan-kazan siyasetiydi. Trump bunu bozdu. Halbuki ABD’li şirketlerin  İran ile çalışması ABD’nin zararına değildi." görüşlerini paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca ABD'nin İran devriminden bu yana  kendilerine karşı savaşan terörist grupları desteklediğini ileri sürdü.

Nükleer anlaşmayla ilgili olarak da 5 ülkenin vaatlerini yerine  getirmesi durumunda İran'ın anlaşmaya bağlı kalacağını yineleyen Ruhani, yeni  koşulların oluşması durumunda kararlarını da ona göre alacaklarını vurguladı.

"ABD ve AB ülkeleri geçmişte İran’a karşı yıllarca yaptırım uyguladı.  Fakat sonunda müzakere masasına oturdular. Bu acı tecrübe ilk değil, daha önce  tekrarlandı.” değerlendirmesinde bulunan Ruhani,  “Ben seçimlerde de halka söz  verdim, eğer diğer taraflar anlaşmaya bağlı kalırsa biz de kalırız dedim. ABD  çıktı fakat biz bağlıyız.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:45
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