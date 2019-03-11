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Hasan Ruhani: İran birçok ihtiyacını Irak’tan karşılayabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak ziyaretinde birçok projenin gündemde olduğunu ve Tahran'ın birçok ihtiyacını Irak'tan karşılayabileceğini söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:44
Hasan Ruhani: İran birçok ihtiyacını Irak’tan karşılayabilir

 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak ziyaretinde birçok projenin gündemde olduğunu ve Tahran'ın birçok ihtiyacını Irak'tan karşılayabileceğini söyledi.

Ruhani, 3 günlük Irak ziyareti öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette İranlı iş adamlarının da kendisine eşlik ettiğini aktaran Ruhani, Irak'ta sağlık, ticaret, yatırım, transit geçiş, turizm ve bölge güvenliğiyle ilgili görüşmeler yapacaklarını belirtti.

İran ile Irak arasında yapılacak tren hattının iki ülkenin ve ziyaretçilerin menfaatine olacağını dile getiren Ruhani, "İran birçok ihtiyacını Irak’tan karşılayabilir, bu ziyarette önemli projeler gündemimizde. Transit taşımacılığın bizim için özel bir önemi var. Irak ile iletişim kanallarımızın genişlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Iraklı aşiret temsilcileri ve siyasilerle de görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Ruhani, sanayi şehirlerinin kurulması projesine iki tarafın da ilgi duyduğunu, toz ve kum fırtınası gibi çevresel sorunlar konusunda da ortak adımlar atılabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2018'de Irak'a yaptığı gizli ziyareti eleştiren Ruhani, "İran'ın bölge ülkeleri ve Irak ile kardeşliği baki kalacak. Tahran ile Bağdat ilişkileri bu ülkenin işgalci ABD ile olan ilişkileriyle kıyaslanamaz. ABD bölgede istenmiyor. ABD'nin Irak, Suriye ve diğer bölge halklarının üzerine yağdırdığı bombalar unutulacak hadiseler değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İran devlet medyasına göre Ruhani, Cumhurbaşkanı olarak Irak'a ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Iraklı mevkidaşı Berhem Salih'in daveti üzerinde Bağdat'a giden Ruhani'nin 3 günlük temasları kapsamında Salih'in yanı sıra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Şii dini otoritelerden Ayetullah Ali es-Sistani ve diğer birçok siyasi, dini şahsiyetiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:44
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