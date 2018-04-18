Hasan Ruhani: İhtiyacımız olan her silahı üreteceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Ulusal Ordu Günü'nde yaptığı konuşmada, İran'ın savunması için gereken silahları üreteceğini ya da satın alacağını, İran Silahlı Kuvvetlerinin komşu ülkelere yönelik bir tehdit olmadığını söyledi.

SİLAH ÜRETMEK İÇİN ONAY BEKLEMEYİZ

Ruhani, İran Devlet Televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, "Dünyaya, ihtiyacımız olan her silahı üreteceğimizi ya da elde edeceğimizi ve onaylarını beklemeyeceğimizi söyledik” dedi.