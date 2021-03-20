Hasan Özlü kimdir, nerelidir? Hasan Özlü hangi görevlerde bulundu?

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ile Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürü Ahmet Usta görevden alındı.

Hasan Özlü kimdir?

Hasan Özlü 1958 yılında Düzce’de doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Düzce’de, Yüksek Öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1983 yılında DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında İşletme ve Bakım Mühendisi olarak göreve başladı. 1989-1991 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Utah State University’de Ekonomi dalında Master Programını tamamladı. DSİ Genel Müdürlüğünde Dışilişkiler Müşavirliği, Daire Başkanlığı, 5. Dünya Su Forumu Koordinatörlüğü görevlerinden sonra 2009 yılından itibaren Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak vazife yaptı. 16 Mart 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tayin oldu. Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunan Hasan Özlü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olup İngilizce bilmektedir.