Hasan Nail Canat Hikaye Yarışması Sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, şair kimliği ile tanınan, roman ve tiyatro eserleri de kaleme alan ve tiyatro oyunculuğu da yapan Kayseri’nin yetiştirdiği önemli edebiyatçılardan Hasan Nail Canat anısına düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği “Yâ Memât” adlı hikayesiyle Tayfun Çelik kazandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen hikaye yarışmasına 1302 hikaye katıldı. Yarışmanın sonucu için Milli Mücadele Müzesi’nde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yarışmanın jürisinde bulunan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof Dr. Mehmet Narlı, Hikayeci Yazar Necip Tosun, Hikayeci Yazar Cemal Şakar, Hikayeci Yazar Güray Süngü, Hikayeci Yazar Nurkal Kumsuz, Hikayeci Yazar Hüdaverdi Aydoğdu, Hikayeci Yazar Abdullah Harmancı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü katıldı.

Yarışmayı değerlendiren ve sonuçları açıklayan Prof. Dr. Atabey Kılıç, adına yarışmanın düzenlendiği Merhum Hasan Nail Canat’dan bahsederek, “ Kayseri’nin yetiştirdiği önemli değerlerden ve daha çoktiyatrocu yönüyle dikkat çeken Hasan Nail Canat, 1940 kuşağının önemli edebiyatçılarındandır” dedi.

Yarışmaya gönderilen 1302 hikayenin ön jüri tarafından titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, 49’a indirildikten sonra seçici kurul tarafından değerlendirildiğini kaydetti. Konuşmasında kültür sanat ve edebiyat faaliyetlerinin belediyeler ve diğer resmi kurumlar tarafından süreklilik arz etmesi dileğinde olduklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, bu anlamda çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Hasan Nail Canat adına düzenlenen Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Hikaye Yarışması’nda birinciliği Yâ Memât adlı hikayesiyle Niğde’den yarışmaya katılan Tayfun Çelik kazandı. İkinciliği Eski Bir Hikaye adlı hikayesiyle İstanbul’dan Diren İnanç, üçüncülüğü ise İstasyon adlı hikayesiyle Bursa’dan Menekşe Okyay elde etti. Yarışmada Mansiyon Ödülleri’ni ise Kayseri’den Adnan Büyükbaş, Eskişehir’den Önder Mert ve Zonguldak’dan Yasin Başkan aldı.