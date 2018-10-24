Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal TÜBİTAK'ın yeni başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun yani (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı. TÜBİTAK’ın ilk yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. Peki Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal nereli ve kaç yaşında? Hasan Mandal hangi görevde bulundu? İşte Hasan Mandal biyografisi

TÜBİTAK’a atanan üyeler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başkanlığına yeni bir isim atandı. Uzun yıllardır vardığını sürdüren TÜBİTAK’ın başkanı olarak Sabancı Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal atandı.

Hasan Mandal kimdir?

Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk akademisyen ve TÜBİTAK başkanı. 1965 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 1992'de Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını almıştır. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramaik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996' da Doçent, 2001' de Profesör unvanını almıştır. Prof. Mandal' ın 70' i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 125' ün üzerinde eseri ve ayrıca 6 adette uluslararası kapsamda patenti bulunmaktadır. Prof. Mandal, arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülmüştür. Kendisi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Academia Europaea (Academy of Europe) üyesidir.

Prof. Mandal, 2006-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2010-2011 Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kendisinin geçmişte yönetsel görevlerinin arasında, Türkiye Mühendislik Dekanları Konsey Başkanlığı (GEDC, 2009-2010), Uluslararası Mühendislik Eğitimi Dernekleri Federasyonu (IFEES) 1. Başkan Yardımcılığı (2009-2011), Avrupa Seramik Derneği Başkanlığı (ECerS, 2009-2011), GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015), İnovent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015), ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) Başkan Yardımcılığı (2013-2015), TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG) Yürütme Kurulu Üyeliği (2012-2015) yer almaktadır.

Prof. Mandal, halen Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi ayrıca AB Bologna Follow UP Grubunda (BFUG) ve Avrupa Üniversiteler Birliğinde (EUA) Yüksek Öğretim Kurulu' nu temsil etmektedir. Kendisi aynı zamanda ECerS, Daimi Yönetim Kurulu Üyesi ve ECerS 2017 Onursal Başkanı olarak görev yapmaktadır.