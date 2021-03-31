Hasan Mahmudi kimdir? Hasan Mahmudi öldürüldü mü?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-5 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Hasan Mahmudi kimdir?

Kırmızı kategoride olan teröristin, sözde Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Hevram Havraman Avyer' kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi. Teröristin; 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı, Şırnak'ta Silopi çukur barikat eylemleri döneminde cephe yönetimi olarak şehir merkezinde bulunduğu, Silopi bölgesinde 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığı ile yaptırdığı, 2008 yılında Şemdinli ilçesi sınırında dönen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı, 2016 Eylül ayı sonunda Şırnak- Van yol inşaatının yol yapım şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eylemlere katıldığı ve daha önce 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.