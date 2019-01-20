Hasan Kara kimdir? Hasan Kara Ak Parti Salarha belediye başkan adayı

Hasan Kara AK Parti Rize Salarha belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hasan Kara'nın kim olduğu araştırılıyor.Peki Hasan Kara kimdir? Hasan Kara kaç yaşında? AK Parti Salarha belediye başkan adayı Hasan Kara hangi görevlerde bulundu?

Hasan Kara kimdir?

1972 yılında Rize merkez İlçesi Güneşli Köyünde, doğdu.

İlkokulu Kireçhane İlkokulunda, ortaokulu Taşköprü Atatürk Ortaokulunda, liseyi ise II. Endüstri Meslek Lisesi (Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi) Harita Kadastro Bölümünde okuyup tamamlayan aday adayı Kara, Mustafa Kemal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü ön lisans (2 yıllık) programını bitirerek eğitimini tamamladı.

27 Mart 1994 seçimlerinden sonra yeni kurulan Çaykent Belediyesinde 15.08.1994 tarihinde Başkâtip olarak memuriyete başlayan Hasan Kara; yeni kurulan belediyede başkâtiplik görevinin yanında Fen Memurluğu görevini uzun yıllar vekâleten yürüttü. Bunların yanında Evlendirme Memurluğu ve Tahakkuk Memurluğu görevlerini de uzun yıllar sürdürdü. Bu görevlerini devam ederken Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirerek 2000 yılında Lisans diplomasını aldı. Aynı yıl içerisinde 277. kısa dönem olarak vatani görevimi yapmak üzere Erzurum’a gitti. Askerlik görevimi ifa ettikten sonra tekrar belediyedeki görevine geri döndü.

2001 yılında görevde yükselme eğitimine katılarak yapılan sınav sonucu müdürlük kadrosuna atanmaya hak kazandı. 2002 yılında boşalan muhasebeci kadrosuna atandı. Mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler neticesinde 5018 sayılı Kanun çerçevesinde 2007 yılında düzenlenen muhasebe yetkilisi eğitimine katıldı ve eğitim sonucunda 2007 yılında Erzurum’da düzenlenen sınavı da kazanarak muhasebe yetkilisi sertifikası almaya hak kazandı. 2006 ve 2007 yıllarında norm kadro çalışmaları neticesinde Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrolarına atandı.

2014 Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti`den aday olarak seçimi kazandı. Halen Çaykent Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte..

Hasan Kara, evli ve 2 çocuk babasıdır.