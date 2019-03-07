0553 313 94 23

Hasan Kamil Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Girdiğimiz üç aylar iklimi aslında bizim kendimiz dışında başkalarından da sorumlu olduğumuzu hatırlayacağımız, onların dertleriyle dertleneceğimiz bir mevsim ve iklimdir." dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 23:23
Hasan Kamil Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Girdiğimiz üç aylar iklimi aslında bizim kendimiz dışında başkalarından da sorumlu olduğumuzu hatırlayacağımız, onların dertleriyle dertleneceğimiz bir mevsim ve iklimdir." dedi.

Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Müftü Yılmaz, buradaki vaazında, günlerin hızlı bir şekilde akıp geçtiğini söyledi.

Bugünün Regaip Kandili olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Üç ayların arifesindeyiz. İşte kirlenen gönüllerimizi, yolumuzu, çevremizi manevi ortamla arındırmanın en önemli vesilelerinden birisi hiç şüphesiz Cenabıhakk'ın ihlası olan kandiller, üç aylar, ramazan ve Kur'an mevsimleridir.'' diye konuştu.

Yılmaz, recep ve şabanın ardından insanların ramazana kavuşacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Allah Resul'ü adeta bize Kur'an ve oruç ayı olan ramazana gafil yakalanmayalım diyerek onun öncesindeki recep ve şabanı gündemimize koyarak kalbi ve zihni bir hazırlıktan sonra ramazana ulaşmak adına üç aylar iklimini anlatıyor. Allah bizi bu aylardaki kandillerle ramazan öncesi gönül dünyamız ve gönül gündemimizi yeniden yazmaya, kirlenenler varsa onları temizlemeye ve berrak bir gönülle ramazana kavuşup ramazanın rahmetinden, bereketinden istifade etmeye hazırlıyor. Bu zamanlar kendi gönül dünyamızı daha yoğun şekilde arındırmak için çok güzel vesilelerdir. Girdiğimiz üç aylar iklimi aslında bizim kendimiz dışında başkalarından da sorumlu olduğumuzu hatırlayacağımız, onların dertleriyle dertleneceğimiz bir mevsim ve iklimdir.''

Akşam namazı sonrası başlayan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Bu arada Ankaragücü taraftarları cami çıkışında deplasmandan dönerken kazada hayatını kaybeden iki taraftar için lokma dağıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:23
  1. Ankara
  2. Eyüp Sultan Camisi
  3. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz
  4. Regaib Kandili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda
    1. Trabzonspor ile Akhisarspor 14...
    2. Gelini boğarak öldürmüş
    3. Erkekler mutfağa girdi, kadınlar araba..
    4. TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin"..
    5. (Özel) Trafikte makas atarak seyreden..
    6. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    7. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    8. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    9. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    10. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    11. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    12. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    13. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    14. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    15. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    16. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    17. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    18. Kayak merkezlerinde son durum
    19. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    20. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    21. İstanbul'da korkutan patlama!
    22. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    23. Piyasa güne artı rezervle başladı
    24. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    25. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    26. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    27. Borsa, güne yatay başladı
    28. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    29. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    30. Akrabalarını öldüren zanlı adliyede
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!