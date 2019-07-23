Hasan Kalyoncu istihdamda ilk 10’da

Gaziantep’te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak bilim, sanat, kültür, spor, teknoloji ve inovasyon ışığında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 7 fakülte, 25 bölüm, bir yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu ile Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasına girmeyi başardı. Üniversite ile iş dünyası arasında sağladığı koordinasyon becerisiyle öne çıkan HKÜ, fakülte ve bölümlerinde uyguladığı CO-OP (Cooperative Education) modeli ile öğrencilerine iş dünyasının kapılarını açıyor. Öğrencilerine mezun olmadan önce Türkiye’nin en önemli projelerinde ve prestijli kuruluşlarında deneyim imkânı sunan HKU, bu model ile öğrencilerin kariyerlerinde hedefledikleri iş hayatına bir adım önde başlamasına olanak sağlıyor. HKÜ, mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında geçen yıl ilk 10’a girdi. HKÜ mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinde, iktisadi idari ve sosyal bilimler fakültesinin işletme, iktisat, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinde uygulanan bu sistem ile öğrenciler derslerini yedi dönemde tamamlayıp kalan son döneminde de sektörde çalışmaya başlıyor. Havelsan, TÜBİTAK-Bilgem, Kalyon Garaj, HKÜ Radyo ve TRT gibi prestijli kuruluşlar ve sanayi işletmelerine staja gönderilen öğrenciler mesleki deneyim elde ediyor. Geçen yıl yapılan bir çalışmayla Türkiye genelinde farklı yükseköğretim kurumlarından 38 bin 441 üniversite mezunu ile yapılan çalışmada 15 ayrı parametrede üniversiteler değerlendirildi. Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 raporunda HKÜ dokuzuncu sırada yer aldı. Başta mezunlar olmak üzere kariyerini geliştirmek isteyen herkese veri sağlamak amacıyla yapılan araştırmada HKÜ, mezunları en hızlı iş bulabilen ve mezunları en yüksek ücretle işe başlayan üniversiteler kategorisinde ilk 10’a girdi.