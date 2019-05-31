Hasan Kaçan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sanatçı Hasan Kaçan'ın Binali Yıldırım ile ilgili Twitter'dan başlattığı başlık kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Hasan Kaçan sosyal medya platformu Twitter'dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ''Ben 'Berber Ali'nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a'' ifadelerini kullandı. Kaçan'ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter'da trend topic oldu. İşte o paylaşımlarda bazıları...

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