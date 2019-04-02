Hasan Hakanoğlu mazbatasını aldı 31 Mart yerel seçimlerinde Çiçekdağı Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Hakanoğlu, mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Çiçekdağı Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Hakanoğlu, mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında açıklama yapan Başkan Hakanoğlu, seçimlerin vatana millete hayırlar getirmesini istedi. Hakanoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde teveccüh göstererek, bizi bu önemli göreve layık gören tüm Çiçekdağı halkımıza şükranlarımı sunuyorum diyen Hakanoğlu, "Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün sorumluluğunun bilinciyle, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine uygun olarak hazırladığımız projelerimizle Çiçekdağımızın hizmetkarı olacağız" ifadelerini kullandı.

Mazbatasını alan Hakanoğlu, daha sonra belediye binası önünde partililer tarafından karşılandı.

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