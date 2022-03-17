Hasan Güneş kimdir? Müftü Hasan Güneş nereli, nereye atandı?

Diyanet İşleri Başkanlığı müftü atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Artvin il müftüsü Hasan Güneş, Aytın müftülüğüne atandı. Hasan Güneş'in Aydın müftsü olmasıyla birlikte Hasan Güneş'in kim olduğu, biyografisi, özgeçmişi bir hayli merak edilir oldu.

Hasan Güneş kimdir?

4.06.1968 tarihinde Giresun ili Tirebolu ilçesinde doğdu. 1984 yılında Giresun Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamladı. İmam-Hatip Lisesi’nin orta kısmını Görele’de, lise kısmını Espiye’de bitirdi. 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne başladı ve 1998 yılında mezun oldu. 1991-2000 yılları arasında farklı yerlerde İmam-Hatip olarak görev yaptı. 1999 yılında vatani görevini tamamladı. 2000 yılında Erzurum Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Merkezi’ne kursiyer olarak başladı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2004 yıllarında Artvin İli Hopa ilçesinde vaiz olarak çalıştı. 13.10.2004 tarihinde Erzurum ili Pazaryolu ilçe müftüsü olarak atandı. 30.11.2006 tarihinde Trabzon ili Hayrat ilçe müftüsü olarak atandı. 01.08.2011 tarihinde Trabzon İl Müftü Yardımcılığına atandı. 06.02.2015 tarihinde atandığı Karabük İli Safranbolu İlçe Müftülüğü görevini yürütürken, 2018/296 sayılı karar ile Artvin İl Müftüsü olarak atandığı görevine 14.05.2018 tarihinde başladı. Evli ve 6 çocuk babası olan Güneş Aydın İl Müftülüğüne atandı.