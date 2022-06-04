Hasan Güçlü kimdir? Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü nereli

Hasan Güçlü, 1980 yılında Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Tavşanlı Arslanbey İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Tavşanlı İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlayarak 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. 1999 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2 yıl burada eğitim aldıktan sonra 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaparak 2003 yılında bu fakülteden mezun oldu.

2008 yılında “Şeybani’nin el-Asl İsimli Eserinin Kitabu’l-Buyu ve’s-Selem Bölümünde İstihsan Metodunun Uygulanışı” konulu tez ile yine Sakarya Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen “Ebu Hafs Ömer En-Nesefi’nin El-Manzume Adlı Eseri Çerçevesinde Hanefi Hilaf Hukuku” konulu doktora çalışmasına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde devam etmektedir.

Görev hayatına 2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında başladı. 2001-2006 yılları arasında Sakarya’da İmam-Hatip, 2006-2009 yılları arasında İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezinde kursiyer, 2009-2010 yılları arasında Kocaeli Gölcük Merkez Camiinde Müezzin-Kayyım, 2010-2011 yıllarında Tekirdağ Eğitim Merkezinde Eğitim Görevliliği olmak üzere Başkanlıkta farklı kadro ve unvanlarda görev almıştır.

2011 yılından bu yana Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Müfettiş olarak görev yapmakta iken 20.12.2016 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına vekâleten atanan Hasan Güçlü, 16 Şubat 2018 tarihinde Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı oldu. Asaleten daire başkanı olan Güçlü, vekalet Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaktadır. Daire Başkanı Güçlü, evli ve iki çocuk babasıdır.