Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hasan Can Kaya'nın hazırladığı 'Konuşanlar' isimli programa inceleme başlatıldığını duyurdu. Peki Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında Güngören, İstanbul'da doğmuş Türk komedyen ve stand-up sanatçısıdır. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı. Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı.