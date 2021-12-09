  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?
Biyografi

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hasan Can Kaya'nın hazırladığı 'Konuşanlar' isimli programa inceleme başlatıldığını duyurdu. Peki Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 08:52:00 - 2021-12-09 08:53:08
Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hasan Can Kaya'nın hazırladığı 'Konuşanlar' isimli programa inceleme başlatıldığını duyurdu. Peki Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle RTÜK bir kez daha hareke geçti. Programda Hasan Can Kaya ve genç bir kadın arasında geçen küfürlü diyalog büyük tepkilere neden olmuştu. Peki sözde komedyen Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında Güngören, İstanbul'da doğmuş Türk komedyen ve stand-up sanatçısıdır. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı. Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD - Rusya teması sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama
Dünya

ABD - Rusya teması sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesini değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biden'ın Puti..
Başkan Erdoğan duyurdu: Aralık'ta hesaplarda olacak
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Aralık'ta hesaplarda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu..
CHP'li Barış Yarkadaş'tan Hasan Can'a tepki!
Gündem

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Hasan Can'a tepki!

CHP’li Barış Yarkadaş, "Konuşanlar" adlı skandal programı nedeniyle Hasan Can'a tepki gösterdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay