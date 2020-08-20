Hasan Bülent Kahraman kimdir nerelidir? Hasan Bülent neden istifa etti?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyelerinin kimler olduğu önceki gün belli olmuştu. İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri arasında akademisyen Hasan Bülent Kahraman da yer almıştı. Hasan Bülent Kahraman’ın İBB’ye atanması solak medyayı rahatsız etmişti.Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyesi olarak atanan Hasan Bülent Kahraman’ın önceki yazıları yüzünden eleştiri konusu olmuştu. Peki Hasan Bülent Kahraman kimdir?

Hasan Bülent Kahraman kimdir?

Hasan Bülent Kahraman, 1 Eylül 1957 tarihinde Kars'ta doğdu. İlköğretiminin bir kısmını memleketi Kars'ta bir kısmını ise Ankara'da tamamladı. Hasan Bülent Kahraman arta okul ve liseyi Ankara Koleji’de tamamladı. Hasan Bülent Kahraman, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında ise doktorasını yapan Hasan Bülent Kahraman, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Princeton Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görevlerde bulundu.

Hasan Bülent Kahraman nerelerde çalıştı?

Hasan Bülent Kahraman, 1992 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında ise Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak çalıştı. Radikal Gazetesi'nde köşe yazarlığı yanan Hasan Bülent Kahraman, yazdı. Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu yanında İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliği görevini sürdürdü. Hasan Bülent Kahraman, Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak da görevini sürdürdü.