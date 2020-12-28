Hasan Aydın kimdir, nerelidir? TDP Genel Sekreter Hasan Aydın hayatı

CHP’den 31 Mart yerel seçimleri öncesi istifa ederek DSP’ye geçen ve yerel seçimde DSP’den Şişle Belediye başkan adayı olan ancak kazanamayan Mustafa Sarıgül geçtiğimiz günlerde Türkiye Değişim Partisi’ni (TDP) kurmuştu. Sabah’ın haberine göre, Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül'ün A takımı belli oldu. TDP Genel Sekreteri CHP İstanbul eski Milletvekili Hasan Aydın olduğu öğrenildi.

Hasan Aydın kimdir?

Hasan Aydın, 1956 yılında Yıldızeli’de doğdu. Babasının ismi Memet, annesinin ismi ise Şerife’dir. Lise mezunu olan Hasan Aydın, 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı. Evli olan Hasan Aydın’ın iki çocuğu bulunmaka.

İşte Mustafa Sarıgül’ün partisi TDP genel başkan yardımcıları listesi:

Genel Sekreter Hasan Aydın (CHP İstanbul eski Milletvekili)

Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karakaş (Beden Terbiyesi İstanbul eski İl Müdürü ve iş insanı)

Genel Başkan Yardımcısı Şaban Gürbüz (ANAP kurucusu ve iş insanı)

Genel Başkan Yardımcısı Erol Korkut (Şoförler Cemiyeti Başkanı ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı)

Genel Başkan Yardımcısı Monik İpekel (İş kadını)

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu (Ekonomist – İş insanı)

Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özata (İş insanı)

Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan (Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı)

Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe (CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve iş insanı)

Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat (Yüksek mühendis, mimar)

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Oğuş (İş insanı)