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Hasan Ağabey’i dualarla andık

Ömrünü ve kalemini hakikat mücadelesine adayan gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, dava arkadaşları tarafından kabri başında dualarla anıldı.

01 Ocak 2019 Salı 11:08
Hasan Ağabey’i dualarla andık

 Haber Merkezi 

Gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, vefatının 3’üncü yıldönümünde dualarla anıldı. 31 Ocak 2015’te Hakk’ın rahmetine kavuşan Hasan Karakaya’nın Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında buluşan dava arkadaşları, Kur’an-ı Kerim’den sureler okuyarak Karakaya’nın aziz ruhu için dualar etti. Usta kalem için ellerini semaya kaldıranlar arasında Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyeleri Ramazan Fatih Uğurlu, Yalçın Turgut Balaban, Hasan Hüseyin Maden, Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan, Arşiv Müdürü Zekeriya Say ile Özel Kalem Müdürü Rıfat Bilgin yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:08
  1. Hasan Karakaya
  2. Edirnekapı Şehitliği
  3. Kur’an-ı Kerim
  4. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  5. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu
  6. Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  7. Yayın Kurulu Üyeleri Ramazan Fatih Uğurlu
  8. Yalçın Turgut Balaban
  9. Hasan Hüseyin Maden
  10. Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan
  11. Arşiv Müdürü Zekeriya Say
  12. Özel Kalem Müdürü Rıfat Bilgin

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