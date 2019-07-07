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Hasadı "imece" usülü yapıyorlar

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde çiftçiler yardımlaşarak sırayla tarlalarında hasat yapıyor- Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya: - "İlçemizde eski geleneksel yöntem olan kosa ile arpa ve buğday biçme çalışmaları hala sürdürülüyor"- Sayık Mahallesi muhtarı Fazlı Gökgöz: - "Köylümüz iş birliği halinde konu komşu hep beraber birbirimizin tarlasına giderek harmanlara yardımcı oluyoruz. Hem yardımlaşma geleneğini sürdürüyoruz hem de kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz"

07 Temmuz 2019 Pazar 11:35
Hasadı "imece" usülü yapıyorlar

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde arpa ve buğday üreticileri, harmanlarını imece usulüyle kaldırıyor.

İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde yaz mevsimin başlamasıyla "harman zamanı" geldi.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, tırpan ve oraklarını biledikten sonra eğimli yapısı nedeniyle biçerdöver kullanamadıkları arazilerine giriyor. Haftalar süren hasat döneminde imece usulü çalışan üreticiler, mani ve türküler eşliğinden ekin biçiyor.

Daha sonra traktörlerin römorkunda toplanan ekinler, tarlanın ortasına biriktirildikten sonra patoz makinesinden geçiriliyor. Öğütülen arpalar hayvanlara kış boyu yem olurken, buğday da değirmenlere gönderilerek un yaptırılıyor.

Büyükler tarlada harmandayken, çocuklar da babalarına tarlanın çevresinde kalan arpa ve buğday saplarını tırmıklarla toplayarak yardım ediyor.

- Geleneksel yöntem halen sürüyor

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazilerin engebeli yapısı nedeniyle makineli tarım yapamadıklarını söyledi.

Karakaya, "İlçemizde eski geleneksel yöntem olan kosa (uzun saplı orak) ile arpa ve buğday biçme çalışmaları hala sürdürülüyor. İlçemizde 70 bin dekar alanda yılda 17 bin ton buğday üretimi yapılırken, 30 bin dekarda yılda 7 bin ton arpa üretim yapılıyor." dedi.

- "Zor ama bereketli işler"

Hasat mesaisinin sürdüğü Sayık Mahallesi'nin muhtarı Fazlı Gökgöz ise sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu ilçede hasat sezonun başladığını dile getirerek, "Köylümüz iş birliği halinde konu komşu hep beraber birbirimizin tarlasına giderek harmanlara yardımcı oluyoruz. Hem yardımlaşma geleneğini sürdürüyoruz hem de kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Zor oluyor ama bereketli işler bunlar." diye konuştu.

- "10 yaşında başladım, harmandayım"

Çiftçilerden Durmuş Çelebi de hayatının neredeyse tamamının tarlada geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"10 yaşımdan bu tarlalarda çalışıyorum, harmandayım. Arpadır, buğdaydır, tarla işlerindeyim. Çocuğumu da tarlalara getirerek burada tırmık çekmesini öğretiyorum, bana yardım ediyor. Sabah erkenden geliyoruz sapı biçip harmana yığmak için traktöre yüklüyoruz. Bir tarlada 3 gün çalıştığım günler oluyor. Şükür ekmek paramızı kazanıyoruz."


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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:35
  1. Arpa
  2. Buğday
  3. buğday hasadı
  4. Demirci
  5. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya
  6. Sayık Mahallesi

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