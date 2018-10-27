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Kemal Kılıçdaroğlu: Genel başkanlıkta kimsenin önünü kesmedim

CHP'nin diktatör genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarında genel başkanlığa aday olan kimseye engel olmadığını savundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
Kemal Kılıçdaroğlu: Genel başkanlıkta kimsenin önünü kesmedim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye'de gençlik ve siyaset' konulu konferansa katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Kampüsü'nde düzenlenen konferansa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile üniversite öğrencileri katıldı.

"Kimsenin önünü kesmedim"

Genel başkanlık yolunda kimsenin önünü kesmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hesap uzmanlığı dışında, bürokrasideki görevlerin tamamına teklif geldiği için geldim. Grup Başkanvekilliği içinde gönüllü olmadım, zorla yaptırıldım. Ben plan bütçe üyesi olarak gayet güzel görevimi yapıyordum. Pek çok şeyi Türkiye'nin gündemine taşıdım. Benim iradem dışımda bu görevdir olacaksın dediler, tamam dedim. Daha sonra genel başkanlığa getirildim. Benim görevlerimden birisi de yeni genel başkan adaylarını yetiştirmektir. Hiç kimsenin genel başkan adaylığı önünü kesmedim kesmeye de niyetim yoktur. En tipik örneği, son kurultayda imza verenler oldu, vermeyenler oldu. Biz 100 belediye başkan adayı belirledik, bunların içinde kurultay olsun diye imza atanlar da vardı. Ayrım yapmadım. İmza sayısı fazla görülsün diye birden fazla notere gidip imza atanlara sadece itiraz ettim. Yani sahtekârlık yapanlar, sahtekârlık yapanın partide yeri yoktur" şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
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  • irfanirfan1 sa önce
    Önce arınç bir seçim öncesi sn. Gökçek' e sonra ogul arınç ve hayati yazıcı yine bir seçim öncesi sataşıyor. Galiba gezi ve 15 temmuzdaki duruşundan dolayı intikam alıyorlar
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