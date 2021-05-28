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Tarih Harzemşah devleti ne zaman nasıl yıkıldı?
Tarih

Harzemşah devleti ne zaman nasıl yıkıldı?

Geçtiğimiz hafta başlayan Bozkır Aslanı Celalleddin dizisi beraberinde pek çok aramayı da beraberinde getirdi. Bu konulardan biri de Harzemşahlar Devleti oldu. Diziyi izleyen seyirciler, Harzemşah devletinin ne zaman ve nasıl yıkıldığını araştırmaya başladı. Peki, Harzemşah Devleti ne zaman nasıl yıkıldı?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 22:55:00 -
Harzemşah devleti ne zaman nasıl yıkıldı?

Bozkır Aslanı Celalleddin dizisiyle gündem konularından biri haline gelen Harzemşah Devletinin ne zaman ve nasıl yıkıldığı vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Harzemşahlar Devleti ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte merak edilen haberin devamı…

Harzemşah devleti ne zaman nasıl yıkıldı?

Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan bir Türk-İslam devletidir. Harzemşahlar adı aslında, İslamiyet öncesi dönemlerden beri Türklerin Harizm bölgesine hakim olan hükümdarlar ve emirler için kullanmış olduğu bir isimdir. Harzemşahlar’ın devlet haline gelmeleri, Harizm bölgesinde çok geniş bir alana yayılarak gittikçe güçlenmeleri sonucunda gerçekleşmiştir. Bu güçlenmenin son dönemde olan Celaleddin Harzemşah, Azerbaycan'dan hareket ederek Gürcistan'a ilerlemiş ve 10 Mart 1226'da Tiflis'i de fetihle, Güney Kafkasya'dan Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar topraklarını genişletmiştir. Ancak Celaleddin Doğu Anadolu'nun egemenliği üzerine Anadolu Selçuklular ve Suriye'ye hükmeden Eyyubiler ile çatışmıştır. 10 Ağustos 1230'da Yassı çemen Savaşında Anadolu Selçukluları karşısında yenilgiye uğrayan Celaleddin'in 17 Ağustos 1231'de ölümü üzerine Harezmşahlar Devleti sona ermiştir.

 

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