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Harvard Üniversitesine "ırkçılık" davası açıldı

Harvard Üniversitesi yönetimi aleyhinde, Asya kökenli öğrencilere karşı ırkçılık yapıldığı iddiasıyla dava açıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:46
Harvard Üniversitesine "ırkçılık" davası açıldı

Okula kabullerde Asya kökenlilere ayrımcılık yapıldığını iddia eden bir grup öğrenci, Harvard Üniversitesi yönetimini mahkemeye verdi. 

Üç hafta sürmesi beklenen davanın görülmesine bugün Boston'da başlandı.

Harvard Üniversitesi, başvuru sırasında Asya kökenli öğrencilere, diğer ırklara göre daha fazla kriteri yerine getirme şartı koşmakla suçlanıyor.

Üniversite yönetimi ise bu iddiaları kabul etmiyor. 

Harvard Üniversitesine her yıl 42 bin başvuru yapılıyor ancak bin 600 civarında öğrenci okula kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:46
  1. Harvard Üniversitesi

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