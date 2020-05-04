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Korona Virüs

Harvard Üniversitesi'nden korkutan koronavirüs uyarısı

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, sosyal mesafenin 2022'ye kadar devam edebileceğini ve ikinci bir dalga gelmesi durumunda sağlık sistemlerinin yetersiz kalabileceğini açıklayarak uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:11:00 -
Harvard Üniversitesi'nden korkutan koronavirüs uyarısı

Dünyanın pek çok yerinde hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile ilgili ABD'de bulunan Harvard Üniversitesi'nden korkutan bir uyarı geldi. Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, sosyal mesafenin 2022'ye kadar devam edebileceğini ve ikinci dalganın gelmesi durumunda sağlık sistemlerinin yetersiz kalabileceğini açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması halinde salgının ikinci bir dalgayla birlikte tekrarlama imkanı olduğuna değinen bilim insanları, şu anda bile oldukça zorlanan sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarının ikinci dalga karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

Aşı konusuna da değinen bilim insanları, herhangi bir aşı veya tedavi bulunmasının ilk etapta fazla bir etkisi olmayacağını söyledi.

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