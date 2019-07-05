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Harvard Üniversitesi, Suudi Veliaht Prense ait öğrenci kontenjanını iptal etti

Harvard Üniversitesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hayır kurumu tarafından desteklenen öğrencilere ayrılan yaz okulu kontenjanını iptal ettiğini açıkladı

05 Temmuz 2019 Cuma 20:48
Harvard Üniversitesi, Suudi Veliaht Prense ait öğrenci kontenjanını iptal etti

BOSTON (AA) - ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hayır kurumu tarafından desteklenen öğrencilere ayrılan yaz okulu kontenjanını iptal ettiği bildirildi.

Harvard Crimson haber sitesinin, üniversite sözcüsü Jonathan L. Swain'e dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın hayır kurumu MiSK'ten gelen 100 öğrenciye ayrılan kontenjanın iptal edildiği belirtildi.

Haberde, iptalin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Üniversite bünyesindeki Harvard Extension ile MiSK arasında 2016'da imzalanan 5 yıl süreli anlaşma kapsamında, 800 kişilik yaz okulunda MiSK destekli Suudi Arabistanlı öğrenciler için 100 kişilik kontenjan ayrılıyordu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) gibi Amerikan üniversitelerinin Suudi hükümeti ile finansal ilişkileri eleştiri konusu olmuştu.

Harvard Üniversitesi Kennedy Okulu, daha önce okulda 5 kez konferans veren Suudi Prens Türki el Faysal'ın kasımda yapılacak konferansını Kaşıkçı cinayeti nedeniyle iptal etmişti.

Şubatta da Harvard ve MIT'e bağlı kuruluşlardan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Cambridge Halk Kütüphanesi'nde, "Bu Üniversite Kimin?" başlığıyla düzenledikleri programda, üniversitelere, Suudi Arabistan hükümetiyle finansal ilişkilerinde şeffaf olma çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:48
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Harvard Üniversitesi
  3. misk
  4. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

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