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Harun Demirci kimdir nerelidir? AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı Harun Demirci

Harun Demirci AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Harun Demirci’nin kim olduğu araştırılıyor. Harun Demirci 2009-2014 yılları arasında da hem ilçe başkanlığı hem de İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini birlikte başarıyla yürüttü. Peki Harun Demirci kimdir? Harun Demirci nereli ve kaç yaşındadır?

11 Ocak 2019 Cuma 14:43
Harun Demirci kimdir nerelidir? AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı Harun Demirci

Harun Demirci AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Harun Demirci’nin kim olduğu araştırılıyor. Harun Demirci 2009-2014 yılları arasında da hem ilçe başkanlığı hem de İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini birlikte başarıyla yürüttü. Peki Harun Demirci kimdir? Harun Demirci nereli ve kaç yaşındadır?

Harun Demirci kimdir?

Harun Demirci, 2003 yılının sonunda AK Parti saflarına katılan ve partini çeşitli kademelerinden görev yaptıktan sonra 2009 yılının sonunda, mevcut ilçe başkanının istifasının ardından bu göreve ataması yapıldı. O tarihten bu zaman kadar ilçe başkanlığı görevini yürüten İlçe Başkanı Harun Demirci 2009-2014 yılları arasında da hem ilçe başkanlığı hem de İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini birlikte başarıyla yürüttü. Türkiye’de en uzun süreli ilçe başkanlığı yapanlardan birisi olan Demirci, gerek ilçe başkanı gerekse il genel meclisi üyesi olarak,  Beşikdüzü’nün 34 mahallesini hem karış karış gezdi, hem de hizmet getirmek için var gücüyle çalıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:43
  1. Harun Demirci kimdir nerelidir?
  2. AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı Harun Demirci
  3. AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu

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