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Hartum’un 4 bölgesinde yönetim karşıtı gösteri düzenlendi

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:54
Hartum’un 4 bölgesinde yönetim karşıtı gösteri düzenlendi

HARTUM (AA) - Sudan'ın Hartum eyaletinin çeşitli semtlerinde hayat pahalılığı ve yönetim karşıtı yürüyüşler gerçekleştirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Hartum'un Ezheri, Mayu, Umdurman kentinin Abbasiye, Kuzey Hartum kentinin de Şembat mahallesinde yönetim karşıtları sokaklara çıktı.

Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği'nin çağrısıyla toplanan yüzlerce eylemci, hayat pahalılığını protesto etti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını da içeren sloganlar attı.

Bazı göstericiler, ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde polis merkezinde hayatını kaybeden öğretmen Ahmed el-Hayrın fotoğraflarını taşıdı.

Kesele eyaleti Polis Müdürü Yasin Muhammed Hasan, cumartesi günü yaptığı açıklamada iki kişiyle birlikte gözaltına alınan öğretmen Ahmed el-Hayr’ın emniyetteki sorgusu sırasında hayatını kaybettiğini belirtmiş ancak gözaltı nedenine dair bilgi vermemişti.

Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim de Başsavcılığa Hayr’ın ölümüyle ilgili acil soruşturma açılması talimatı vermişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet gösterilerde 30 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.

Reform ve iyileştirme sözü veren Devlet Başkanı Beşir, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini her fırsatta yineliyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:54
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