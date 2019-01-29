0553 313 94 23

Hartum'da rejim karşıtı gösteriler sürüyor

29 Ocak 2019 Salı 22:33
Hartum'da rejim karşıtı gösteriler sürüyor

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ve 3 muhalif grubun çağrısı üzerine başkent Hartum'un yanı sıra Bahri ve Umdurman kentlerindeki birçok mahalle gösterilere sahne oldu.

Hartum'un doğusundaki Berri Mahallesi'nde Sudan güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Hartum'un batısındaki Umdurman kentinin ana caddelerinde konuşlanan güvenlik güçleri de bazı göstericileri gözaltına aldı.

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, Hartum, Bahri, Umdurman kentleri ile Cebel Evliya, Şark Nil, Kereri ve Umbedde bölgelerinde 24 noktada yerel saatle 15.00'de toplanılacağı ve kent merkezlerine doğru yürüyüşe geçileceği belirtilmişti.

Öte yandan Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan kısa süre önce yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde gözaltına alınan herkesin serbest bırakılacağı bildirilmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:33
  1. Gösteri
  2. hartum
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li istihbarat direktöründen küstah Türkiye yorumu: Siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü...
    1. ABD'li istihbarat direktöründen küstah..
    2. ABD Kara Kuvvetlerinden "Irak..
    3. Erdoğan: 4 milyon Suriyeliyi..
    4. Maçın ardından
    5. Doğu Afrika'da düzensiz göçmen..
    6. Yüksekova'da ekipler hamile kadın için..
    7. Binali Yıldırım, canlı yayında..
    8. Marketten aldığı pet şişedeki su bakın..
    9. Suriye'de öldürülen terörist için..
    10. Guaido'dan "dış temsilciliklere atama"..
    11. Yıldız futbolcu Galatasaray için..
    12. Hartum'da rejim karşıtı gösteriler..
    13. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    14. Basketbolda maçın ardından
    15. Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü..
    16. Bursa'da asker eğlencesinde kavga: 5..
    17. GÜNCELLEME - İran'ın Zahidan kentinde..
    18. Erdoğan'ın 'Davos' çıkışının üzerinden..
    19. Mali'de askeri kışlaya saldırı: 2 ölü,..
    20. Fatih Terim, müjdeyi verdi!
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'